Прокуратура возбудила 5 уголовных дел по фактам подкупа избирателей

Об этом сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В соответствии с сообщением, за все время избирательной кампании в связи с очередными выборами народных депутатов Украины по состоянию на 31 октября органами прокуратуры рассмотрено 94 обращения, касавшиеся препятствования гражданам осуществлению избирательного права, в частности и путем подкупа избирателей (подследственность органов прокуратуры).

«Из этих 94 обращений по результатам проверок информация подтвердилась в 5 случаях. По ним возбуждено 5 уголовных дел (АР Крым, Черновицкая область – по одному уголовному делу и три – в Луганской области, две из них позже были объединены в одно производство)», - сообщили в Генпрокуратуре.

Также по их данным, на данное время завершается проверка еще 18 заявлений и сообщений этой категории. По их результатам будет принято решение по закону, заверили в Генпрокуратуре и отметили, что остальные обращения по результатам выезда на место правоохранителей, проверок и сбора показаний - не подтвердились.

Относительно обращений о подкупе избирателей, которые поступили от Центральной избирательной комиссии, в Генеральной прокуратуре сообщили, что «в органы прокуратуры на основании 5 постановлений ЦИК поступило 16 обращений по указанным вопросам. По результатам проверки в 12 случаях жалобы не подтвердились. Еще 4 обращения проверяются».

В Генпрокуратуре отметили, что «проверки органами прокуратуры были проведены, несмотря на то, что в отдельных жалобах не были приведены никакие данные о места и участниках событий».

Как напомнили в ГПУ, в целом участие в предвыборной кампании приняли 5,2 тыс. кандидатов в депутаты, почти 10 тыс. их доверенных лиц и уполномоченных представителей политических партий. Более 220 тыс. официальных наблюдателей контролировали работу почти 34 тысяч избирательных комиссий.