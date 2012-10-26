Глава ЦИК категорически отрицает проведение закрытых заседаний

Об этом УНИАН сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

В частности, в сообщении отмечается, что в средствах массовой информации и среди официальных наблюдателей тиражируется мнение, что Центральная избирательная комиссия в избирательном процессе якобы проводит закрытые заседания и совещания, куда не приглашаются, в частности, представители политических партий – субъектов избирательного процесса и наблюдатели.

«Мне неизвестны причины формирования этого мнения, хотя могу предположить, что кто-то делает соответствующие предположения, исходя из субъективного понимания особенностей работы Комиссии, - заявил по этому поводу председатель ЦИК. - Хочу отметить, что подавляющее большинство вопросов, которые рассматривает ЦИК на своих заседаниях, имеют очевидный характер и объективно не нуждаются в реальных обсуждениях. О дискуссионности других вопросов свидетельствует их обсуждение, иногда острое, на заседаниях или разное голосование членов ЦИК».

«Добавлю, что, как известно, нынешний персональный состав Комиссии, в соответствии с действующим законодательством, формировался при соответствующем участии разных политических партий, которые были и остаются оппонентами в политическом процессе, - подчеркнул В.Шаповал. - Очевидно, что объективному комментатору трудно было бы предположить, что разные члены ЦИК могут согласиться на закрытый режим работы. Это противоречило бы элементарной логике».

«Как вывод, категорически не принимаю констатации по поводу каких-то предварительных и закрытых заседаний ЦИК. Сказанное, однако, не умаляет положительную оценку со стороны Комиссии усилий представителей СМИ, международных и отечественных наблюдателей и других лиц, которые так или иначе официально причастны к организации и проведению выборов народных депутатов Украины 28 октября 2012 года», - заявил председатель ЦИК.

Также В.Шаповал отметил, что Центральная избирательная комиссия была и остается открытой для дискуссий по любым вопросам ее внутренней работы, но нуждается в объективной оценке этой работы. В такой же оценке нуждается весь избирательный процесс, который сегодня проходит в Украине.

По теме: Эштон и Клинтон призвали украинскую власть провести свободные выборы

Как сообщал УНИАН, 24 октября Государственный секретарь США Хиллари Клинтон и верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности политики Кэтрин Эштон призвали украинскую власть провести свободные выборы, отметив, что они станут экзаменом для страны.

Об этом Х.Клинтон и К.Эштон написали в своей статье, опубликованной в американской газете «New York Times».

Авторы статьи, в частности, отметили, что на данный момент есть некоторые тревожные тенденции, которые подтверждаются последними промежуточными докладами миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

«Мы обеспокоены сообщениями об использовании административного ресурса в интересах правящей партии и кандидатов от правящей партии, а также трудностями, с которыми сталкиваются украинские СМИ. Кроме того, мы обеспокоены продолжением практики проведения Центральной избирательной комиссией своих заседаний в закрытом режиме и отсутствием представителей некоторых политических партий в окружных и участковых избирательных комиссиях», - написали Х.Клинтон и К.Эштон.