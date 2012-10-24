Эштон и Клинтон призвали украинскую власть провести свободные выборы

Об этом Х.Клинтон и К.Эштон пишут в своей статье, опубликованной сегодня в американской газете «New York Times».

По их словам, за 21 год независимости Украина добилась значительного прогресса в реформировании и модернизации страны. Украина также стала важным партнером в решении ряда актуальных глобальных и региональных проблем.

Они подчеркивают, что и сегодня Украина находится на важном этапе. «Многие из ее соседей в Центральной и Восточной Европе показали всему миру, чего можно достичь в плане демократизации и экономического процветания. Украина имеет возможности сделать то же самое. Важные шаги теперь должны быть сделаны украинским правительством для реализации полного потенциала. Это особенно актуально, когда дело доходит до укрепления демократических институтов для обеспечения уважения основных свобод. Парламентские выборы в конце этого месяца будут важным экзаменом для этих институтов», - пишут Х.Клинтон и К.Эштон.

Они отмечают, что на данный момент есть некоторые тревожные тенденции, которые подтверждаются последними промежуточными докладами миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

«Мы обеспокоены сообщениями об использовании административного ресурса в пользу правящей партии и кандидатов от правящей партии, а также трудностями, с которыми сталкиваются украинские СМИ. Кроме того, мы обеспокоены продолжением практики проведения Центральной избирательной комиссией своих заседаний в закрытом режиме и отсутствием представителей некоторых политических партий в окружных и участковых избирательных комиссиях», - пишут они. Также их беспокоят сообщения о подкупе избирателей.

Х.Клинтон и К.Эштон сожалеют, что лидеры оппозиции из-за судебных процессов, которые не соответствуют международным стандартам, были лишены права участия в парламентских выборах. «Украинское правительство должно решить эти выборочные преследования, в том числе по делу бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко и других бывших высокопоставленных чиновников», - подчеркивают они.

Х.Клинтон и К.Эштон ожидают от Президента Виктора Януковича и его правительства решения этих проблем, особенно относительно права на политическое участие в выборах и обеспечение свободного доступа к СМИ для всех кандидатов. «Это момент, когда лидеры Украины должны оправдать надежды своих граждан», - подчеркнули они.

Отметив, что ЕС и Украина завершили переговоры по соглашению об ассоциации, Х.Клинтон и К.Эштон, в то же время, подчеркивают, что Европейский Союз сможет двигаться вперед с такой амбициозной повесткой дня при условии, если будут уважаться демократические права украинского народа, в том числе свобода слова, свобода участия в политической жизни, свобода собраний и свобода прессы, если будет верховенство права.

«В наших общих интересах видеть Украину независимой, процветающей и необратимо демократической, которая ассоциирована с Европейским Союзом. Мы хотим глубоких, взаимовыгодных партнерских отношений с Украиной и будем продолжать работать для того, чтобы Украина в полной мере реализовала свой потенциал и заняла свое место среди современных демократий Европы», - подчеркивают они.