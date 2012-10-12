УДАР и Батькивщина начали согласовывать мажоритарщиков

ВО «Батьківщина» поддержала инициативу партии "УДАР" относительно определения единого кандидата от демократических сил – как представителей партий, так и самовыдвиженцев – в мажоритарных округах, где в ином случае возможна победа провластных кандидатов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии "УДАР Виталия Кличко", отметив, что подобный алгоритм действий партия "УДАР" предлагала демократическим силам с начала текущего года.

Как отмечается в сообщении, «сегодня можно говорить о первых положительных результатах. Кандидат в депутаты по 144-му округу в Полтавской области, представитель ВО «Батьківщина» Дмитрий Христов снял свою кандидатуру в пользу представителя "УДАРа" Сергея Каплина, который имеет более высокую поддержку избирателей. Соответствующее заявление уже подано в Центральную избирательную комиссию».

Партия "УДАР" выражает надежду, что ЦИК своевременно и согласно требованиям закона отреагирует на решение кандидата.

«Этот пример свидетельствует о возможности строить политику на принципах открытости и ответственности. Мы убеждены, что в ближайшие дни представители демократических сил сделают все от них зависящее для победы в мажоритарных округах», – говорится в заявлении партии "УДАР".