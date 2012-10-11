Яценюк: единый список с Кличко - это серьезная угроза для ПР

Об этом заявил глава совета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк в интервью Савику Шустеру на Первом национальном.

"По партийным спискам мы можем получить большинство, по мажоритарным - есть вопросы", - уточнил он.

По теме: Кличко не будет принудительно снимать своих кандидатов в мажоритарных округах

Если будет со стороны наших партнеров такая же позиция, то я думаю, что результат выборов будет совсем другой, на который сегодня надеются. Это существенно изменит картину", - цитирует Украинская правда.

"Принятие решения о формировании единого списка мажоритарных кандидатов между нами и "УДАРом", я понимаю, какая это угроза для Партии регионов. Я понимаю, что они сейчас будут делать все, для того чтобы сорвать эти переговоры. Рассказывают о том, что оппозиция атакует Кличко, Кличко атакует оппозицию", - отметил политик.

"Я четко заявляю у нас есть только один противник, только один политический оппонент: это Партия регионов и президент Янукович", - уточнил он.