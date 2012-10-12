Мельниченко подал в суд на Турчинова, «Батькивщину» и ряд СМИ

Экс-майор Управления государственной охраны Николай Мельниченко подает иск к первому заместителю председателя партии «Батькивщина» Александру Турчинову, партии “Батькивщина” и «формально» – к ряду средств массовой информации из-за обнародования неправдивой информации после его заявления относительно возможной причастности экс-премьер-министра Юлии Тимошенко к убийству народного депутата Евгения Щербаня.

Об этом адвокат Н.Мельниченко Николай Недилько заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По словам Н.Недилько, всего в интересах Н.Мельниченко подано 9 исковых заявлений, из которых три - в Шевченковский районный суд Киева и 6 - в Печерский.

Адвокат уточнил, что два иска подано к А.Турчинову и партии “Батькивщина” относительно распространения ими «заведомо неправдивой, недостоверной информации на пресс-конференции, которая состоялась 17 сентября этого года». “Мы просим суд обязать Александра Турчинова опровергнуть распространенную им недостоверную информацию в следующей части. На пресс-конференции Турчинов заявлял, что “коммерциализация экс-майора Мельниченко привела к тому, что он начал сотрудничать с Генпрокуратурой”, - сообщил адвокат.

По словам Н.Недилько, ответчик в суде обязан доказать достоверность распространенных им заявлений. “Вот мы увидим, как в судебном процессе Александр Турчинов или его представители будут доказывать это”, - добавил он.

“Мы требуем от Александра Турчинова извиниться. Если он не извинится, то будут судебные процессы как в Украине, так и за рубежом”, - подчеркнул Н.Недилько.

Кроме того, адвокат отметил, что ответчиками по другим искам являются средства массовой информации, которые также обнародовали неправдивую информацию о Н.Мельниченко. Вместе с тем он уточнил, что эти иски являются сугубо формальными. Адвокат объяснил, что ряд СМИ обнародовали комментарии некоторых лиц в отношении Н.Мельниченко. Н.Недилько отметил, что фактически ответчиками должны выступать эти лица-комментаторы, но поскольку в данное время нельзя установить их контакты, то СМИ привлекаются для того, чтобы они предоставили координаты этих лиц.

Н.Недилько добавил, что, в частности, ответчиками является информационное агентство “Украинские новости”, которое обнародовало комментарий адвоката Павла Лазаренко Марины Довгополой; издание “Главком”, которое опубликовало комментарий экс-генерального прокурора Святослава Пискуна; издание “Газета.ua”, которое распространило комментарии политологов Вадима Карасева, Дмитрия Выдрина, Сергея Тарана; Радио «Свобода» и “Голос.ua”.

“Но это формальные иски к СМИ, поскольку к ним мы претензий не имеем. Имущественных претензий к СМИ не будет”, - подчеркнул Н.Недилько.

По его словам, если указанные лица извинятся, то Н.Мельниченко откажется от своих требований. “Если эти лица, которые указаны, искренне покаются и извинятся, то иски будут отозваны”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября Н.Мельниченко на своей странице в Facebook написал, что бывший премьер-министр П.Лазаренко в 1996 году организовал убийство народного депутата, бизнесмена Е.Щербаня, а экс-премьер-министр Ю.Тимошенко и партнер П.Лазаренко по бизнесу Петр Кириченко якобы оплатили услуги киллера.

В ВО «Батькивщина» слова Н.Мельниченко опровергли и заявили, что его заявление подготовлено по заказу Администрации Президента Украины. А.Турчинов заявил, что последние заявления Н.Мельниченко относительно причастности Ю.Тимошенко к убийству в 1996 году Е.Щербаня являются лишним подтверждением того, что все дела против экс-премьера фабриковались в кабинете Президента. По мнению А.Турчинова, уже много лет заявления Н.Мельниченко никто не воспринимает серьезно, поскольку он уже давно «поставил их на коммерческую основу».