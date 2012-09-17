Турчинов говорит, что Мельниченко работает на ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Турчинов сказал на пресс-конференции.

По его словам, последние заявления Н.Мельниченко относительно причастности экс-премьер-министра Юлии Тимошенко к убийству в 1996 году бизнесмена и политика Евгения Щербаня являются еще одним подтверждением того, что все дела против Ю.Тимошенко фабриковались в кабинете Президента.

По мнению А.Турчинова, уже много лет заявления Н.Мельниченко никто не воспринимает серьезно, поскольку он уже давно «поставил их на коммерческую основу».

Председатель избирательного штаба «Батьківщини» сообщил, что в начале июля этого года Н.Мельниченко через родственников передал Ю.Тимошенко письмо. В письме, копию которого раздали журналистам, речь идет о том, что в период с 1998 по 2000 год Н.Мельниченко, работая в Управлении государственной охраны, зафиксировал много разговоров между на то время Президентом Леонидом Кучмой, высокопоставленными должностными лицами Николаем Азаровым, Михаилом Потебенько, Виктором Януковичем, Николаем Обиходом, Виктором Ющенко, Владимиром Литвиным, Виктором Медведчуком и другими, которые касались лично Ю.Тимошенко.

Н.Мельниченко утверждает, что во время записей этих разговоров лично слышал, как Л.Кучма дал указание Н.Азарову уничтожить Ю.Тимошенко, аргументируя свои действия тем, что она не поддерживала его политически и финансово в 1999 году как кандидата в президенты.

«Также было дано указание генеральному прокурору Украины Потебенько возбудить против вас уголовное дело по любому поводу. Л.Кучма постоянно требовал выполнения своих указаний относительно вас», - говорится в письме Н.Мельниченко к Ю.Тимошенко.

Кроме того, Н.Мельниченко утверждает, что после того, как рейтинг Ю.Тимошенко как политика стал расти, Л.Кучма лично занимался ее дискредитацией через некоторых представителей СМИ.

«Подтверждение всех этих фактов я могу предоставить. Более того, я готов дать показания, при необходимости выступить в суде», - написал Н.Мельниченко в своем письме.

Письмо датировано 4 июля 2012 года, подписано самим Н.Мельниченко, его адвокатом Павлом Сычевым и нотариально заверено одним из пражских нотариусов.

Хотя в обнародованном письме Н.Мельниченко к Ю.Тимошенко об этом речь не идет, А.Турчинов также заявил, что экс-майор дополнительно попросил у семьи Ю.Тимошенко финансовой поддержки, а также включить его в избирательный список «Батьківщини».

Руководитель избирательного штаба «Батьківщини» отметил, что семья Ю.Тимошенко отказалась финансировать Н.Мельниченко как свидетеля в суде.

«Это противоречит закону и здравому смыслу», - отметил он.

А.Турчинов также заявил, что Н.Мельниченко не имеет никакого отношения к делу об убийстве Е.Щербаня, а его показания являются фарсом.

По словам А.Турчинова, после отказа семьи Ю.Тимошенко Н.Мельниченко начал сотрудничать с Генеральной прокуратурой.

По убеждению руководителя избирательного штаба «Батьківщини», если Генпрокуратура использует таких свидетелей и такие показания, то это является признаком полного фиаско этого органа власти.

Он добавил, что это свидетельствует о том, что прокуратура не имеет никаких других свидетельств и доказательств против Ю.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября Н.Мельниченко на своей странице в Фейсбук написал, что бывший премьер-министр Павел Лазаренко организовал убийство в 1996 году народного депутата и бизнесмена Е.Щербаня, а Ю.Тимошенко и партнер П.Лазаренко по бизнесу Петр Кириченко якобы оплатили услуги киллера.

Кроме того, Н.Мельниченко утверждает, что муж Ю.Тимошенко Александр Тимошенко этим летом обратился к нему с предложением обвинить Президента Украины В.Януковича в убийстве Е.Щербаня.

В ВО «Батьківщина» слова Н.Мельниченко опровергли и подчеркнули, что его заявление подготовлено по заказу Администрации Президента Украины.