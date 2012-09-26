Яценюк рассказал про горничных Литвина и червяка, который его грыз

Об этом лидер объединенной оппозиции Арсений Яценюк заявил вчера, 25 сентября, во время встречи с львовянами, состоявшейся в кинодворце им. Довженко, пишет galinfo.

Яценюка возмущает, что нынешний спикер Литвин, все премьеры «сидят на государственных дачах пожизненно».

Так, он рассказал о закрытом распоряжении Президента, согласно которому «истинный украинец» Владимир Литвин не платит коммунальные услуги за проживание на государственной резиденции.

Кроме этого, государство дало Литвину одну-две горничные. «Для чего?», - риторически спросил Яценюк. Также в распоряжении Литвина машина с водителем, самолет для перелетов, час полета которого стоит минимум 100 тыс. грн. «Они так живут», - подытожил Яценюк.

Нардеп признался, что когда в свое время он возглавил парламент, перед ним так же выстроились машины, "помытые горничные". Его где-то внутри загрыз червь, мол, «а попробую». «Нечего пробовать», - сразу ответил Яценюк. «Как после этого мы имеем право идти на выборы и просить поддержки», - добавил он.

«Я не летал самолетами .. Просто стыдно так жить в стране, где 80% украинцев являются бедняками. Я искренне хочу это изменить. И подбираю в команду таких людей .. Нам нужно проукраинское прочеловеческое политическое лидерство, чтобы выбирали тех, кто думает о миллионах людей, а не о миллионах долларов», - заявил нардеп.