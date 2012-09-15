Яценюк обещает в случае победы продать все госрезиденции

Об этом он сказал в эфире Шустер Live в пятницу.

"Один день содержания действующего президента стоит 4 миллиона гривен. За два последних года это правительство увеличило расходы на Кабмин, Верховную Раду и администрацию президента, ГПУ, СБУ на 12 миллиардов гривен", - заявил Яценюк.

"Если мы посмотрим декларации всех членов Кабмина страны, где 70% людей живут за чертой бедности, то увидим, что их состояние составляет 2 миллиарда", - добавил он.

Яценюк пообещал, что оппозиция в следующем парламенте будет добиваться уменьшения затрат на власть на 12 миллиардов гривен.

"Не может президент Янукович стоить дороже, чем президент США и России вместе взятые", - сказал он.

Яценюк также заверил, что оппозиция добьется продажи всех 13 государственных резиденций, которыми пользуется действующая власть.

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Он также раскритиковал чиновников, которые много тратят на полеты.

"Я не понимаю, как может премьер и другие члены Кабмина в бедной стране летать чартерными самолетами. Кстати, завтра в Ялту прилетает премьер Николай Азаров здоровенным чартерным самолетом. Час его полета стоит около 250 тысяч гривен. Почему он не летает эконом-классом? Он работает так, что ему и на эконом-класс нельзя, ему телегой в Ялту ехать надо", - цитирует Украинская правда.

Он также заявил, что олигархи, приближенные к власти "налогов не платят, они отправили 53 миллиарда в кипрские оффшоры" и "бегут так, что только пятки их видны и со страхом думают, что будет, если они проиграют парламентские выборы".