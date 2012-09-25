Янукович дал орден депутату Литвина

Янукович наградил депутата Гриневецкого орденом «За заслуги».

Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о награждении народного депутата Украины Сергея Гриневецкого орденом «За заслуги» І степени. Согласно документу, текст которого обнародован на сайте главы государства, отличие присвоено С.Гриневецкому “за значительный личный вклад в государственное строительство, многолетнюю плодотворную законотворческую и общественно-политическую деятельность”.

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