Янукович дал орден депутату Литвина
20:44, 25 сентября 2012Политика
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Янукович наградил депутата Гриневецкого орденом «За заслуги».
Гриневецкий получил орден «За заслуги»
Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о награждении народного депутата Украины Сергея Гриневецкого орденом «За заслуги» І степени.
Согласно документу, текст которого обнародован на сайте главы государства, отличие присвоено С.Гриневецкому “за значительный личный вклад в государственное строительство, многолетнюю плодотворную законотворческую и общественно-политическую деятельность”.
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