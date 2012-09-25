Третьяков: «Языковые» инициативы партия власти каждый раз приберегает под выборы

Так оппозиционный политик прокомментировал регистрацию в Верховной Раде проекта закона, предлагающего усилить защиту прав русского и русскоязычного населения Украины вплоть до придания русскому языку статуса второго государственного.

По мнению политика, данные «языковые» инициативы партия власти каждый раз приберегает под выборы для мобилизации своего электората. «К сожалению, все эти действия «регионалов» только углубляют раскол страны, - считает Александр Третьяков. - Власть отрабатывает чужой план, а нам нужен украинский план, ориентированный на продвижение Украины и развитие собственной государственности».

По мнению депутата, власть сама себе копает яму, поскольку выборы пройдут, а государство Украина останется и достижение общественного равновесия, ликвидация рисков для государственности опять станут актуальными темами.

Александр Третьяков выразил уверенность, что этот закон не будет принят. Также он заявил, что, как только на выборах победит демократическое большинство, «мы отменим и закон Кивалова-Колесниченко - «Об основах государственной языковой политики».

Как сообщали СМИ, В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «Об основах государственной языковой политики», поданный народным депутатом из фракции Партии регионов Александром Черноморовым.

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на выборах-2012 по мажоритарному округу №218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.