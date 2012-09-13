Яценюк говорит, что Кабмин принял не госбюджет, а "предвыборный бюджет ПР"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта Змин», сегодня на пресс-конференции в Виннице А.Яценюк, комментируя одобрение 12 сентября правительством проекта госбюджета-2013, отметил, что в этом законопроекте правительство даже не смогло предусмотреть курс гривни. По словам Яценюка, это связано с тяжелым финансовым положением Украины. «В первую очередь это связано с невероятным денежным долгом, который возрос за последние 2,5 года вдвое. Такая же ситуация с золотовалютными резервами страны, которые упали за последний год на 10 млрд долларов», - сказал он. «Вместо того, чтобы правительство прибыло в парламент и доложило о том, что происходит в финансовой и экономической ситуации в Украине, и отчиталось о выполнении действующего бюджета, - они приняли предвыборный бюджет Партии регионов», - подчеркнул Яценюк.

При этом он высказал убеждение, что государственный бюджет на 2013 год должен приниматься новой Верховной Радой Украины новым демократическим большинством. «Этот парламент давно уже не принимает законы, ведь то, что происходит в стенах парламента, - это ничто иное, как нажатие кнопок по указаниям Президента», - подчеркнул депутат.

По его словам, бюджет-2013 должен предусматривать в первую очередь сокращение расходов на все органы государственной власти: «Мы требуем, чтобы расходы на правительство, на Администрацию Президента, прокуратуру и милицию были на уровне 2009 года, - а это минус 12 млрд грн от расходов текущего года». Также, оппозиция «требуем продажи всех государственных резиденций, которые сейчас находятся на балансе государства и на которые государство тратит невероятные средства; мы требуем продажи всего автопарка, который есть в центральных и региональных органах исполнительной власти». «Мы требуем продать Конча-Заспу, в которой проживают бывшие и действующие члены правительства, что стоит украинским налогоплательщикам несколько сотен миллионов гривен в год», - отметил председатель Совета Объединенной оппозиции.

Средства, которые будут сэкономлены в результате сокращения расходов на содержание власти, Объединенная оппозиция предлагает перераспределить на социальные расходы.

А.Яценюк высказал убеждение, что новая Верховная Рада примет новый бюджет на 2013 год, внесенный демократическим большинством.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 12 сентября утвердил проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%. Проект бюджета на 2013 год рассчитан, исходя из утвержденных правительством еще в 2011 году макропоказателей, в частности, рост ВВП - 4,5%, показатель номинального ВВП - 1,688 трлн грн, инфляция - 5,9%.

Однако позже члены правительства не смогли назвать журналистам цену на газ и курс доллара, на которых основывается проект государственного бюджета на 2013 год.

В частности, на брифинге министр финансов Юрий Колобов не смог назвать прогнозируемую цену на газ на 2013 год. На вопрос о цене на газ он отметил: «Такая, как по контракту».

Вместе с тем просьба журналистов назвать ряд других параметров проекта госбюджета вызвала у Ю.Колобова удивление. «Здесь же два тома, я что, должен все знать?", - Сказал министр, взяв в руки объемный документ проекта госбюджета на 2013 год.

Кроме того, он не назвал размера минимальной заработной платы и уровня прожиточного минимума. «Это вопрос к министру социальной политики», - сказал Ю.Колобов.

После этого журналисты поинтересовались у министра экономики Петра Порошенко тем, какой курс доллара прогнозируется на 2013 год, на что тот сказал, что этот вопрос не к нему, а к Национальному банку Украины. Также он согласился с тем, что министр финансов не определяет курс доллара, а это делает НБУ.