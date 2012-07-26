Регионал: Повестка дня Верховной Рады еще открыта

Повестка дня внеочередной сессии Верховной Рады Украины 30 июля предусматривает вопросы, касающиеся изменений в госбюджет, создание новых рабочих мест, реализации инвестиционной деятельности и упрощение процедурных систем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины Владимир Макеенко, комментируя подписание председателем Верховной Рады Украины Владимиром Литвином распоряжение о созыва 30 июля внеочередной сессии Верховной Рады Украины шестого созыва.

«Согласно Регламенту, мы собрали необходимое количество подписей, подали председателю ВР и, согласно Конституции и Регламенту, председатель ВР подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии", - отметил народный депутат.

«Мы подали предложения в повестку дня», - отметил он.

Парламентарий сообщил, что к рассмотрению предлагаются следующие вопросы: «проект закона о внесении изменений в статью 6 Закона Украины о госбюджете, что касается энергетической отрасли, Министерства энергетики и угольной промышленности; об изменениях в госбюджет на 2012 год по расходам государственного агентства экологических инвестиций, согласно Киотскому протоколу. Речь идет о так называемых «экологических деньгах», о том, чтобы правительство имело право их тратить».

Он также перечислил, что планируется обсуждение вопросов «о стимулировании инвестиционной деятельности в приоритетных отраслях экономики с целью создания новых рабочих мест - это закон, о заключительных переходных положениях Таможенного кодекса относительно особенностей налогообложения субъектов хозяйствования, которые реализуют инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики. Мы хотим упростить эти процедуры, в соответствии с законодательными актами; об изменениях в Налоговый кодекс относительно особенностей налогообложения субъектов хозяйствования, которые реализуют инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики».

«Все это направлено на создание новых рабочих мест, на упрощение инвестиционной деятельности в нашем государстве», - подчеркнул В.Макеенко.

Он добавил, что также может быть рассмотрен вопрос об ипотечных облигациях, по их выпуску и обращении. «Но это уже - если будет время», - сказал депутат.

«Это та повестка дня, который мы предложили. Я не исключаю, что к ней будут изменения и дополнения», - отметил глава регламентного комитета ВР. «Сейчас началось ее обсуждение. Мы разослали ее по фракциям, чтобы депутаты могли высказать свои предложения и внести дополнения», - добавил он.

«Повестка дня открыта», - отметил политик.

Депутат обратил внимание, что ключевыми вопросами повестки дня «изменения в бюджет, создание новых рабочих мест. Упрощение различных процедурных систем для того, чтобы у нас появились новые рабочие места». «Об этом говорило правительство, об этом говорил Президент. Об этом говорилось и во время сессии, которая завершилась», - отметил В.Макеенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель ВР В.Литвин согласно части 2 статьи 83 Конституции Украины подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Верховной Рады Украины. Заседание состоится 30 июля в 10 часов.

После этого источник во фракции КПУ сообщили, что, не исключено, что первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам Мартынюк может быть избран на внеочередной сессии председателем парламента Украины.

Один из депутатов фракции КПУ отметил, что сейчас ряд членов фракции Народной партии убеждают Владимира Литвина подписать "языковой" закон и тогда не будет ставиться вопрос об увольнении его с должности председателя ВР. По его словам, в случае, если этого не произойдет, то на внеочередной сессии В.Литвин покинет пост главы ВР и на эту должность может быть избран А.Мартынюк.

В повестке дня внеочередной сессии, которая назначена на 30 июля, среди вопросов есть и кадровые, но при этом не уточняется, какие именно. В настоящее время на сайте парламента нет ни одного проекта постановления об увольнении В.Литвина и по кандидатурам на должность председателя ВР.