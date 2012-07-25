Соболев: Оппозиции не сообщают, какие вопросы вынесены на внеочередную сессию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке заместитель председателя фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей Соболев.

«У нас удивительная ситуация: сегодня фактически уже остается пять дней до этого дня (31 июля может состояться внеочередная сессия ВР - УНИАН), и никто не знает. Какая сессия? С какими вопросами собирается сессия? На руки нам ничего не дали», - сказал депутат.

По его мнению, внеочередную сессию собирают только для отставки председателя ВР Владимира Литвина и его заместителя Николая Томенко, а также для того, чтобы изменить закон о Регламенте ВР.

«Томенко первым, Литвин – вторым номером назначены на снятие на 31 июля. На мой взгляд, цель одна – это сменить руководство Верховной Рады, вторая цель – изменить закон о Регламенте», - сказал С.Соболев.

Он объяснил, что «по сегодняшнему Регламенту есть уникальная норма – надо, чтобы две трети депутатов пришли к избирательным урнам и бюллетенями лично проголосовали… Это норма, которая дает возможность избрать спикером того человека, который бы устраивал и большинство, и оппозицию».

Народный депутат уверен, что парламентское большинство решило эту норму «срочно поменять, надеясь, что они передавят ситуацию и им удастся избирать своего человека и дальше».

«Это ключевые вопросы. А дальше - это мишура. Якобы появились за последние две недели куча законодательных инициатив экономического плана. Каких? Почему мы их до сих пор не видим? Почему они не появились две недели назад? Вопрос один: сессия нужна для одного - смены руководства парламента, смены закона о Регламенте, а дальше будет навешан какой-то там джентльменский набор очередной, под что и собиралась сессия», - сказал С.Соболев.