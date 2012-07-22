Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Богдана Ступки

Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Богдан Ступка скончался в воскресенье в Киеве на 71-м году жизни.

"Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким, а также всем поклонникам таланта, как в России, так и на Украине, этого замечательно актера", - сказал Песков.

Ступка - лауреат Шевченковской премии, Герой Украины. Он работал в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко, снялся более чем в 90 фильмах. В 1999-2001 году был министром культуры и искусств в правительстве Виктора Ющенко.