В МЧС будут разбираться с подполковником и его женой, которые избили ребенка

Министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога отстранил от исполнения обязанностей по должности начальника службы гражданской защиты в городе Коростене и Коростенском районе Территориального управления МЧС в Житомирской области подполковника службы гражданской защиты Сергея Рудзика на срок, необходимый для проведения служебного расследования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, соответствующий приказ министр подписал 18 июля.

Служебное расследование будет проводиться в связи с публикациями в средствах массовой информации о конфликтной ситуации между С.Рудзиком и жителя города Коростень Владимиром Киселевичем. Расследование ведется для объективного, полного и всестороннего выяснения причин и обстоятельств отмеченного события, говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

*** Согласно информации Gazeta.ua, с 16 июля «прокуратура города Коростень Житомирской области рассматривает дело инвалида-чернобыльца В.Кисилевича. Его 9-летнего сына Володю во дворе многоэтажки пыталась убить Елена Рудзик. Женщина – жена местного начальника территориального отделения МЧС города Коростень подполковника С.Рудзика. Согласно информации издания, «пока Е.Рудзик бросала ребенка об асфальт, ее муж бил самого В.Кисилевича. Отец мальчика рассказал, что за месяц до происшествия Рудзики предупреждали его сына – если еще раз увидят ребенка на детской площадке – убьют».

«Это произошло 9 июня, – рассказал отец потерпевшего мальчика В.Киселевич. – Мы живем на арендованной квартире. По соседству с нами – элитный дом. Там живут Рудзики. Мой сын Вова пошел играться на детскую площадку к элитному дому. Позже рассказал, что младшая дочь Рудзиков стала тыкать в него острой палкой. Попала в глаз». Отец как раз был во дворе, когда увидел как его сын бежит домой, держась за глаз.

«За ним неслась Елена Рудзик, кричала. Сын остановился возле меня. Я пытался успокоить женщину, спросить кто она и чего хочет. Но она стала кричать, что не знакомиться пришла, а «убить этого урода». Она набросилась на ребенка. Здесь подоспел ее муж – Сергей Рудзик, начал бить меня. Рудзик – сам здоровый, еще и натренированный. Натянул мне на голову пиджак – я ничего видеть не мог».

Е.Рудзик подняла Володю на колено и несколько раз бросила об асфальт. От этого ребенок потерял сознание. Случайный мужчина бросился оттягивать МЧСника от инвалида.

С.Рудзик сразу же начал угрожать, что здесь вся милиция его и семью Кисилевичей сейчас заберут. Прибывший наряд милиции ничего не сделал.

Под нажимом В.Кисилевича-старшего они опросили отца и выдали все бумаги на судмедэкспертизу. Володе Кисилевичу диагностировали сотрясение головного мозга, ушиб левого плечевого сустава, гематомы. Коростенская экспертиза установила легкие телесные повреждения. Родители с таким приговором не согласны.

«Рудзик сразу же положил свою жену в травматологию в Коростенскую больницу, – рассказал В.Кисилевич. - Я повез сына в Житомирскую областную больницу. В неврологии пролежали 10 дней. Затем перевели в офтальмологическое отделение. С ребенком не все в порядке, после ударов упало зрение. Сейчас ребенок ходит с одним заклеенным глазом. Мы лечимся».

6 июля Володю Кисилевича выписали из больницы.

«Я писал и в милицию, и в прокуратуру. Но ответа не получил никакого. Приходил следователь Вадим Лось. Спрашивал, правда ли, что мой сын бил жену Рудзика, правда ли что он был с собакой на детской площадке? Я вытаращил на него глаза – какая собака? Где вы видите у нас собаку? Как мой сын бил жену Рудзика, если он маленький, а женщина среднего роста и телосложения?».

«Милиция с прокуратурой вместо расследования занялись откровенной подделкой материалов дела и, хотя с 9 июня прошло уже больше месяца, никакого официального постановления нет. Друзья-правоохранители посоветовали Рудзику написать заявления о том, что его с женой якобы избил инвалид, а бегали они по чужим дворам с целью пропаганды физкультуры», – рассказал В.Кисилевич.

16 июля в прокуратуру на допрос вызывали семью Кисилевичей. Председатель прокуратуры говорит, что обратился в Администрацию Президента, Генеральную и областную прокуратуры.

«Жаль, что так поздно. Но я месяц лечил ребенка», - рассказал В.Кисилевич.