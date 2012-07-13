Власть выделила на ремонт дорог к имениям избранных десятки миллионов гривен

Показательны места ремонта дорог, пишет "Український Тиждень".

В частности, на ремонт 27 километров дороги до охотничьих угодий Виктора Януковича в Сухолучье выделили 68.69 млн грн. Отремонтированная дорога на 10 км уходит в лес. А через 15 километров - на въезде в село Сухолучье оборудован один из КПП.

Между тем в Донецке дорогу на улице, где живет супруга президента Людмила Янукович, отремонтируют за 8,2 млн грн.

Удобно добираться домой в село Плюты Киевской области будет и министр юстиции Александр Лавринович. На ремонт дороги до его села выделили 25,56 млн грн. Среди соседей Лавриновича - один из судей Печерского суда и экс-глава Секретариата президента Олег Рыбачук.

Больший размах - в Одессе. Здесь выделили 2,05 млн гривен на ремонт не более 500 метров. Эта дорога ведет от дворца «регионала» Сергея Кивалова к пятизвездочному гостинично-оздоровительному комплексу Maristella Club, который приписывают семье народного депутата-перебежчика Юрия Крука. На этом пути находится также земельный участок, который арендует «регионал» Василий Хмельницкий.

Подряд на ремонт этого участка получил «Ростдорстрой» - фирма по бизнес-группы председателя фракции Партии регионов в Одесском горсовете Геннадия Труханова и члена этой фракции Юрия Шумахера.

Отдельно стоит отметить корпорацию «Альтком», владельцами которой является донецкий бизнесмен Александр Тисленко и Сергей Павличев, и которую приписывают к сфере влияния вице-премьера Бориса Колесникова. По состоянию на середину июня этого года за время действия правительственной программы по подготовке к Евро-2012 с 2008 года группа компаний «Альтком» получила подряды на общую сумму 11,94 млрд грн. Более половины подрядов пришлись на 2011 год.

В частности, в этом году «Альткома» выделили 102,52 млн грн на реконструкцию трех участков дороги Знаменка - Луганск - Изварино общей протяженностью 5,5 км. «Альтком» получит 255, 640 млн грн на реконструкцию трех участков общей протяженностью 6,2 км (Таким образом средняя стоимость работ составляет 41,23 млн грн/км). Также «Альтком» получил 471,34 млн грн на реконструкцию нескольких участков дороги Киев - Харьков - Довжанский (на Ростов-на-Дону) в обход города Лубны. Еще 265 млн грн фирма получит на реконструкцию автомобильной дороги Киев - Донецк (объезд Донецка, четвертая очередь).

Впечатляют и отдельные торги, проведенные по неконкурентной процедуре закупки «у одного участника». Так, в мае заключено соглашение, согласно которому трехкилометровый кусок трассы отремонтируют за 69 млн грн. Среди учредителей фирмы-подрядчика - экс-депутат Луганского горсовета.

Также в мае фирме, акционерами которой являются бывший министр транспорта Леонид Костюченко, а также Сергей Костюченко, который ранее возглавлял Днепропетровскую службу автодорог и был секретарем Днепропетровского горсовета, выделили 439 млн грн.

Вместе с другим подрядчиком они должны построить автомобильную дорогу Знаменка - Луганск - Изварино (на Волгоград) на участке обхода Днепропетровска (длина участка - 5,7 км) на сумму 504,15 млн грн. Таким образом средняя стоимость строительства 1 км дороги без учета сооружений составляет около 48 млн грн.

Также 3,5 млн грн на ремонт дорог в селе Януковича - Новые Петровцы, где находится резиденция президента Януковича «Межгорье», получила фирма экс-глава службы дорог (2005-2007) Николая Скоростецкий.

Заместитель министра инфраструктуры Константин Ефименко и главный тренер украинской сборной по мотокроссу Сергей Пащинский за 24 миллиона отремонтируют дороги в Буче и Белой Церкви (Киевская область).

А в Харькове фирма назначенного в 2010 году советника Геннадия Кернеса Владимира Чумакова получила в апреле этого года 192,2 млн грн на ремонт улицы.

Сейчас тендеры проведены еще не во всех регионах, также в отдельных регионах проведено не все закупки по содержанию дорог.