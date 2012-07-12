Большинство киевлян хотят знать, куда ушли бюджетные средства на Евро-2012 (опрос)

Подавляющее большинство киевлян хотят знать, как расходовались бюджетные средства на подготовку к Евро-2012.

Об этом свидетельствуют результаты выборочного опроса взрослого населения города Киева, проведенного «Украинским демократическим кругом» по заказу Института политики, обнародованные на сайте Института.

По данным опроса, 74,6% респондентов считают, что сразу после Евро-2012 нужно расследовать то, как расходовались бюджетные средства. Противоположного мнения придерживаются 16% опрошенных. Не смогли определиться с целесообразностью или нецелесообразностью проведения такой проверки 9,4% киевлян.

Опрос проводился 26 июня – 4 июля 2012 года методом стандартизированного интервью по месту жительства. Опрошены 1000 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает ±3,1 %.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров 3 июля опроверг обвинение оппозиции в нецелевом использовании украинским правительством 10 млрд дол. на подготовку к Евро-2012, поскольку, по его словам, на указанные цели было потрачено около 40 млрд грн, или около 5 млрд дол.