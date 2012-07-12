СМИ: Сын Януковича отзовет свой голос за языковой закон

Народный депутат Виктор Янукович (фракция Партии регионов), сын Президента Украины, напишет заявление, что не голосовал за языковой закон.

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

В.Янукович отметил: “Я знаю, что это проблема, и я однозначно буду писать заявление о том, что не голосовал". По информации “УП”, он 3 июля был на автогонках, а не в парламенте.

На вопрос, знает ли он позицию Президента по языковому закону, Янукович-младший ответил: "У меня такой же доступ к Президенту, как и у всех".

Он заявил: "Я считаю, что этот вопрос сильно политизируется, и считаю, что в государственной политике, в частности языковой, нужно стремиться к тому, чтобы все граждане чувствовали себя комфортно".

При этом на вопрос, чувствует ли он дискомфорт в языковой сфере, В.Янукович ответил, что всегда чувствует себя комфортно.