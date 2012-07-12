Тимошенко требует рассмотрения кассации без нее, прокуроры - переноса слушания

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председательствующий по делу судья Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Станислав Мищенко на заседании суда.

"Начальник Качановской колонии сообщил, что Юлия Тимошенко поставлена в известность о заседании суда, а также направил ее заявление от 5 июля, в котором она требует продолжения рассмотрения жалобы и просит о рассмотрении в ее отсутствие", - сказал С.Мищенко.

В судебном заседании сегодня отсутствует защитник экс-премьера Николай Сирый. По словам судьи, Н.Сирый информировал суд о невозможности своего участия из-за необходимости лечения.

Представитель государственного обвинения, прокурор Оксана Дрогобицкая просит Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел перенести рассмотрение кассации на приговор экс-премьеру Юлии Тимошенко по газовому делу для выяснения состояния ее здоровья.

"Я считаю, что рассмотрение без надлежащего выяснения состояния здоровья Юлии Тимошенко невозможно. Потому я заявляю ходатайство об объявлении перерыва в рассмотрении до получения заключения судебно-медицинской экспертизы, назначенной Киевским районным судом города Харькова", - заявила О.Дрогобицкая.

В то же время защита Ю.Тимошенко вновь подчеркнула, что участие осужденного в кассационном процессе не является обязательным. "Защита будет вносить заявление о совершении преступления, поскольку решение вопроса о состоянии здоровья осужденного не является компетенцией судебно-медицинской экспертизы", - настаивает адвокат Александр Плахотнюк.

"Данное дело должно было быть рассмотрено еще 15 мая", - резюмировал защитник.