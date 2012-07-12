Тимошенко требует рассмотрения кассации без нее, прокуроры - переноса слушания

11:15, 12 июля 2012
Политика
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Юлия Тимошенко требует от суда рассматривать кассацию на приговор по газовому делу в ее отсутствие, прокуроры же хотят переноса слушанья для выяснения состояния здоровья подсудимой.

Плахотнюк говорит, что дело следовало рассмотреть еще 15 мая

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председательствующий по делу судья Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Станислав Мищенко на заседании суда.

"Начальник Качановской колонии сообщил, что Юлия Тимошенко поставлена в известность о заседании суда, а также направил ее заявление от 5 июля, в котором она требует продолжения рассмотрения жалобы и просит о рассмотрении в ее отсутствие", - сказал С.Мищенко.

В судебном заседании сегодня отсутствует защитник экс-премьера Николай Сирый. По словам судьи, Н.Сирый информировал суд о невозможности своего участия из-за необходимости лечения.

 

Представитель государственного обвинения, прокурор Оксана Дрогобицкая просит Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел перенести рассмотрение кассации на приговор экс-премьеру Юлии Тимошенко по газовому делу для выяснения состояния ее здоровья.

"Я считаю, что рассмотрение без надлежащего выяснения состояния здоровья Юлии Тимошенко невозможно. Потому я заявляю ходатайство об объявлении перерыва в рассмотрении до получения заключения судебно-медицинской экспертизы, назначенной Киевским районным судом города Харькова", - заявила О.Дрогобицкая.

В то же время защита Ю.Тимошенко вновь подчеркнула, что участие осужденного в кассационном процессе не является обязательным. "Защита будет вносить заявление о совершении преступления, поскольку решение вопроса о состоянии здоровья осужденного не является компетенцией судебно-медицинской экспертизы", - настаивает адвокат Александр Плахотнюк.

"Данное дело должно было быть рассмотрено еще 15 мая", - резюмировал защитник.

 

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