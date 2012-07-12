Янукович и Путин сегодня займутся как политикой, так и экономикой
09:13, 12 июля 2012Политика
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В Крыму сегодня под председательством Януковича и Путина состоится заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии.
Президенты проведут пятое заседание межгосударственной комиссии
Cегодня в Крыму под председательством Президента Украины Виктора Януковича и Президента Российской Федерации Владимира Путина состоится пятое заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Ожидается, что заседание завершится подписанием ряда документов, как политического, так и экономического характера.
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