Янукович и Путин сегодня займутся как политикой, так и экономикой

В Крыму сегодня под председательством Януковича и Путина состоится заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

Cегодня в Крыму под председательством Президента Украины Виктора Януковича и Президента Российской Федерации Владимира Путина состоится пятое заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Ожидается, что заседание завершится подписанием ряда документов, как политического, так и экономического характера.

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