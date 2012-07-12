Политолог о выборах, фальсификациях и человеке, который вложил миллионы

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение во время круглого стола высказал председатель правления Института украинской политики Константин Бондаренко.

По его словам, уже сегодня есть серьезные подозрения относительно возможности фальсификаций на предстоящих парламентских выборах.

При этом, по мнению эксперта, главная угроза будет исходить от кандидатов, которые будут баллотироваться в мажоритарных округах, поскольку их будет “очень тяжело проконтролировать”.

“Когда человек вложил миллионы в выборы, но видит, что может не получить желаемый результат, то его действия прогнозировать очень тяжело”, – сказал К.Бондаренко.