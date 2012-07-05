Четверо людей Литвина отозвали свои голоса из-под языкового закона

Члены фракции Народной партии Екатерина Ващук, Сергей Терещук, Василий Шпак и Василий Черний просят не учитывать их голоса за закон об основах государственной языковой политики.

Об этом УНИАН сообщили в Народной партии.

Эти депутаты отозвали свои голоса из общего результата голосования за закон, принятый 3 июля. Свои заявления они написали на имя председателя Верховной Рады Украины Владимира Литвина.

К.Ващук, В.Шпак и С.Терещук объясняют это тем, что отсутствовали в сессионном зале во время голосования.

В.Черний просит председателя парламента «не учитывать его голос за проект Закона «Об основах государственной языковой политики», поскольку на голосование ставился вопрос о рассмотрении законопроекта», а не о голосовании его в окончательной редакции».

Как сообщал УНИАН, парламент принял языковой закон 248 голосами.

Заявил об отзыве своего голоса заместитель председателя ВР Николай Томенко, поскольку его карточкой голосовал не он, а другой народный депутат.

Свой голос отозвал депутат от НУ-НС Игорь Палица, поскольку в момент голосования находился за рубежом.

Также сделали соответствующие заявления три депутата от Партии регионов - Орест Муц, Петр Писарчук и Василий Чуднов, и депутат от Народной партии Николай Шершун.