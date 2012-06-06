Парламент занялся Киевсоветом времен Черновецкого

Верховная Рада приняла постановление «Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины, Земельного кодекса Украины и законов Украины, принятия противоправных решений Киевским городским советом в период с 2007 по 2010 годы».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 345 из 368 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным постановлением создана ВСК.

Временной следственной комиссии поручено расследовать обстоятельства нарушения Конституции Украины, Земельного кодекса Украины и законов Украины, принятие противоправных решений Киевского городского совета в период с 2007 по 2010 гг.

Председателем Временной следственной комиссии избран народный депутат Украины Кирилл Куликов (фракция «Наша Украина – Народная Самооборона»), заместителем председателя ВСК - народный депутат Алексей Плотников (фракция Партии регионов).

В постановлении определено, что срок деятельности Временной следственной комиссии – шесть месяцев.