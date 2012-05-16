В Киеве стартует кампания летнего оздоровления

В столице стартует кампания летнего оздоровления и отдыха детей и студентов. Как сообщает пресс-служба КГГА, соответствующее распоряжение подписал председатель КГГА Александр Попов.

Согласно распоряжению, в первоочередном порядке возможность льготного летнего оздоровления и отдыха будет предоставляться детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, детям с девиантным поведением из семей, которые находятся под социальным сопровождением. Также детям с инвалидностью и детям, находящимся на диспансерном учете; пострадавшим в результате стихийного бедствия или техногенных катастроф; из многодетных семей, детям, родители которых погибли от несчастных случаев на производстве или при исполнении служебных обязанностей.

Кроме того, городская власть оздоровит в этом году талантливых и одаренных детей - победителей международных, всеукраинских, областных, городских, районных олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, спартакиад, отличников учебы, лидеров детских общественных организаций, детских творческих коллективов, воспитанников детско-юношеских спортивных школ, а также студентов дневной формы обучения I-IV уровней аккредитации.

Также воспитанники школ-интернатов будут привлечены к мерам оздоровления и отдыха согласно заявке районными в городе Киеве государственными администрациями.

Оздоровительные изменения будут продолжаться 21 день, отдых - не менее 14 дней для детей, а студенты дневной формы обучения I-IV уровней аккредитации будут отдыхать не менее 7 дней.

Заметим, что за счет городского бюджета дети имеют право на оздоровление в течение 2012 года только один раз, за ​​исключением тех, кто посещал дневные пришкольные лагеря.

В рамках летней кампании 2012 года с 2 до 11 сентября состоится Х Международный учебно-оздоровительный сбор лидеров ученического самоуправления учебных заведений столицы на базе Международного детского центра «Артек».

Кроме того, с 28 мая начнет работать сеть детских лагерей отдыха с дневным пребыванием на базе учебных заведений столицы.

Также в летний период на 10% будут увеличены расходы на приобретение свежих овощей и фруктов для отдыхающих.

При участии государственной службы занятости ученическую и студенческую молодежь, по желанию, будут привлекать к оплачиваемым общественным работам в свободное от учебы время.

В целом координацию деятельности всех структурных подразделений, осуществляющих оздоровление детей и студентов Киева в 2012 году, будет осуществлять Главное управление по делам семьи, молодежи и спорта КГГА.