Яценюк не удивится, если изменения в законодательство внесут «под самые выборы»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

А.Яценюк напомнил, что в Конституционном Суде Украины есть представление относительно неконституционности нормы об одновременном баллотировании кандидатом и по партийному списку, и в мажоритарном округе.

А.Яценюк прогнозирует, что «КС, скорее всего, выйдет за пределы этого конституционного представления и напишет то, что им написали в Администрации Президента, поэтому они будут изменять статьи закона таким образом, чтобы максимально получить для себя возможность сфальсифицировать выборы».

Он считает, что изменения в законодательство могут быть внесены «под самые выборы», когда власть увидит, что проигрывает избирательную кампанию.

«Я думаю, что Януковичу очень четко объяснили в Сеуле, чем это непосредственно, персонально для него может закончиться», - сказал А.Яценюк.

Он отметил, что решение Конституционного Суда, которое было на днях принято по поводу одной из норм закона о выборах народных депутатов, привело к тому, что, по существу, «Администрацией Президента Януковича сорван избирательный процесс», поскольку ЦИК до 10 апреля не сможет окончательно определиться относительно распределения избирательных округов.

А.Яценюк подчеркнул, что нельзя недооценивать «режим Януковича». «Они будут бороться до последнего патрона, потому что они борются не за страну, они борются за себя, за свои состояния, за свои семьи и за свое выживание», - отметил он.

А.Яценюк отметил, что оппозиция не будет принимать участия во внесении изменений в закон о выборах народных депутатов, если такие изменения будут вноситься в Верховной Раде Украины.