Политик: у молодежи один выход - сопротивление, а палатка - наш инструмент

Как передает корреспондент УНИАН, акция проводилась с целью „показать всем свою готовность к гражданскому сопротивлению”.

Участие в акции, в рамках которой соревновались на скорость установки палаток, приняли представители молодежного крыла партии «Фронт Змін», ГО «Молодь за Зміни», «Молодежный националистический конгресс», «Молодой Народный Рух», «Батьківщина молода», ГО «Самі», ГО «Сокіл», ГР «УДАР молоді», «Студентська Свобода», ГО «Борець», ГО «Леви», МГО «Студентське братство Львівщини».

Как отметили организаторы, акция «Готовь палатки весной» - логичный шаг накануне лета, когда активисты планируют серию молодежных лагерей, походов и соревнований, чтобы подготовиться к выборам 2012 года.

«Палатка – это универсальное средство, которое должен иметь каждый молодой активный человек, ввиду приближения теплого лета и потом – еще более жаркой осени, - отметил координатор молодежного крыла партии «Фронт Змін» в городе Львове Андрей Олийник. – В тюрьмах сидят политзаключенные, молодежь стремится выехать из страны, вместо доступного жилья Президент строит Межигорье, а под прикрытием Евро-2012 студентов хотят выселить из общежитий. Поэтому у молодежи единственный выход – сопротивление, а палатка – это наш инструмент».

Победителем соревнований стала команда общественной организации «Молодь за Зміни», участники которой сумели полностью разложить палатку за 10 секунд.

5 апреля в Киеве состоятся всеукраинские соревнования по установке палаток.