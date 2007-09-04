Ющенко: СНБО принял решение отстранить Рудьковского и Шуфрича

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение отстранить от исполнения обязанностей министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО и министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестора ШУФРИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, рассказывая об итогах заседания СНБО.

По словам Президента, Н.РУДЬКОВСКИЙ и Н.ШУФРИЧ несут прямую ответственность за “провалы” в сферах ответственности возглавляемых ими министерств.

В частности, отметил В.ЮЩЕНКО, Н.РУДЬКОВСКИЙ не смог принять мер для повышения безопасности на железных дорогах, а Н.ШУФРИЧ – должным образом ликвидировать последствия стихийных бедствий, которые в последнее время произошли в Украине.