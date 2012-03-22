Выборы мэра Киева могут состояться в июле этого года.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в органах власти.

Источник напомнил, что 15 мая заканчиваются полномочия нынешнего мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО. Источник не исключил, что именно в этот период парламент примет решение о проведении выборов мэра Киева.

При этом, по информации источника, одновременно с выборами городского головы могут состояться выборы депутатов Киевсовета.