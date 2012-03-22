Выборы мэра Киева могут состояться в июле этого года
13:30, 22 марта 2012Политика
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По информации источника, одновременно с выборами городского председателя могут состояться выборы депутатов Киевсовета
Выборы мэра Киева могут состояться в июле этого года.
Об этом УНИАН сообщил информированный источник в органах власти.
Источник напомнил, что 15 мая заканчиваются полномочия нынешнего мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО. Источник не исключил, что именно в этот период парламент примет решение о проведении выборов мэра Киева.
При этом, по информации источника, одновременно с выборами городского головы могут состояться выборы депутатов Киевсовета.
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