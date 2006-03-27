Подписание соглашения между БЮТ, «Нашей Украиной» и СПУ запланировано на 11.00

На 11.00 27 марта запланировано подписание Коалиционного соглашения между Блоком Юлии Тимошенко, «Нашей Украиной» и Социалистической партией Украины.

Как сообщает сайт БЮТ, по словам руководителя Центрального штаба БЮТ Александра ТУРЧИНОВА, только что соответствующей договоренности достигли он, первый заместитель руководителя Центрального штаба «Нашей Украины» Роман ЗВАРИЧ и руководитель штаба СПУ Иосиф ВИНСКИЙ.