Что побудило Президента обратиться в Конституционный Суд?

Виктор Андреевич понял, что подписанный им 1 июня закон «О внесении изменений в закон Украины «Про выборы народных депутатов» подгулял. Подгулял в частях девятой, десятой и восемнадцатой статьи 102-3. Напомним, что в этих разделах (статья 102-3) речь идет о том, что пограничная служба за три дня до дня выборов предоставляет в окружкомы сведения об избирателях, которые выехали за границу страны, и на момент предоставления данных не получила данных об их возвращении. Окружные комиссии могут передать эти данные в районные комиссии, и те просто обязаны принять решение об исключении выбывших и не известно прибывших ли избирателей. Президент обратился в КС с просьбой признать неконституционность упомянутых положений, а заместитель председателя ЦИК Андрей Магера тут же выступил с заявлением, что если Конституционный Суд не примет решения по представлению Президента, то после выборов суды завалят судебными исками, и выборы признают недействительными.

Мы попросили экспертов прокомментировать ситуацию.

Александр Барабаш, вице-президент Ассоциации народных депутатов:

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ МОГУТ БУДУТ КОЛОССАЛЬНЫМИ

Я считаю представление Президента в Конституционный Суд обоснованным. Могло ли оно быть принято раньше, а не во время самой кампании? Очевидно, это вопросы политической тактики. Президент в мае хотел, чтобы это представление появилось после того, как решатся все вопросы, связанные с политическим процессом, с кампанией.

Но с самого начала принятия закона было ясно, что упоминаемые нормы достаточно дискуссионные. Поскольку основания и сама процедура исключения из списка избирателя, (а это фактически лишение гражданина права голоса) были слишком сомнительны.

Лично для меня представление Президента было ожидаемым. Конституционный Суд Украины может признать неконституционными соответствующие положения пунктов 9, 10, 18 статьи 102-3. Очевидна неконституционность процедуры, в соответствии с которой лишь одному органу предоставлено право исключать граждан из списка избирателей. В свое время ради того, чтобы был принят весь закон, позволяющий провести выборы, Президент вынужден был ввести эту норму. Но как гарант Конституции он поступает сейчас правильно, поскольку объемы гипотетических злоупотреблений этим правом (ведь все сосредотачивается в руках администрации пограничной службы) мог быть настолько большим, что был бы сопоставим с нарушением прав граждан во время первого и второго туров Президентских выборов 2004 года. Я ожидаю положительного решения Конституционного Суда.

Сейчас мы проводим обучение для членов окружных комиссий и учим, как применять упомянутую норму. Но если она будет упразднена, то это не только упростит работу избирательных комиссий, которые 27 сентября в последнюю минуту должны будут получать данные приграничных служб и принимать решение об исключении людей. Сегодня выглядит так, что если 27 сентября окружком принимает решение об исключении гражданина, а это окажется ошибкой – человек вернулся из-за границы, – то сегодня нет ни одного механизма, чтобы отменить это решение. Потому что любые жалобы прекращают приниматься районными комиссиями 24 сентября, окружными – 26 сентября, судом – 27 сентября. Защитить права граждан некому. Так что Президент прав, представление обосновано.

А вообще-то закон писали люди, которые ни разу не принимали участия в выборах и не знают, как проходят те или иные процедуры. Поэтому возникло столько ошибок. Все делалось на основе политических договоренностей, компромиссов.

Пока все выглядит так. Администрация Государственной пограничной службы разработала документ, куда со слов, подчеркиваю – со слов гражданина, пересекающего границу, пишут дату его возвращения и другие ведомости. У пограничной службы нет никаких документальных свидетельств, чтобы включить в список «невозвращенцев» избирателей. В заграничных паспортах нет отчества, адреса избирателя, нет, в конце концов, данных, когда гражданин будет возвращаться. Все это они записывают со слов.

Имеется внутренняя инструкция пограничной службы, но она не может подменять фундаментальные законы, Конституции и закон про выборы, который гарантирует избирателю право голоса. И на почве этого могут произойти колоссальные злоупотребления.

Михаил Погребинский, политолог:

ЕСЛИ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ПРОЯВИТ ПРЫТЬ, ЗНАЧИТ, ОН РУЧНОЙ

Если Конституционный Суд проявит неожиданную прыть и возьмет к рассмотрению представление Президента, то это подтвердит статус Конституционного Суда как ручной структуры Секретариата Президента. Если в свое время Президент подписал закон о внесении изменений в закон о выборах, а ему нужно было подписать закон, чтобы выборы состоялись, – то теперь обращаться в Конституционный Суд несолидно.

И этому имеется единственная причина: его, видимо, убедили в том, что шансов победить или, по крайней мере, получить пристойный результат для «Нашей Украины» в случае, если сработает механизм ограничения голосования чужими паспортами, нет. И вот Президент пытается ликвидировать эту норму. Людей ведь выехало много… И эта норма введена по настоянию «Регионов» – против фальсификаций со стороны НУ–НС. Ющенко, понимая, что эти нормы угрожают результату, пытается найти аргументы. А Конституционный Суд, который столько времени не работал, должен принимать решение.

Заявление заместителя председателя ЦИК Магеры о том, что если Конституционный Суд не примет решения, то будет столько исков, что выборы будут признаны недействительными, – понятны. Он работает в Секретариате и будет говорить, что нужно Балоге и Президенту.

Светлана Конончук, руководитель политических программ Украинского независимого центра политических исследований:

ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ НОРМЫ НУЖНО ОТМЕНИТЬ, НО УЖЕ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВЫБОРОВ

Само по себе положение о возможности исключать из списка «выбывших» ущемляет права граждан. Это мнение большинства экспертов по избирательному праву. Но удивляет момент, выбранный для подачи президентского представления. Подписывая закон, Президент не высказывал особых замечаний. А тут за месяц до голосования у него появились вопросы к закону. Возможно, юристы Секретариата не обратили внимания на те препятствия, которые могут возникнут перед гражданами, не успевшими вернуться домой за три дня до дня выборов. А возможно, не захотели углубляться.

Разделы 9,10, 18 статьи 102-3 нужно отменять. Но вряд ли до дня голосования Конституционный Суд примет соответствующее решение. Но эти изменения следует принимать на перспективу, ведь этот закон регулирует все внеочередные выборы.

Можно, в конце концов, провести выборы, не исключая упомянутых разделов… Отмена или признание выборов недействительными – нереальны. Внеочередные выборы не могут быть признаны недействительными из-за этого, (хотя вполне могут быть признаны недействительными по ряду других параметров).

Но дискутируемые разделы не связаны с организацией работы комиссий, с представительством партий в комиссиях или невозможностью установить результаты выборов. С их помощью просто уменьшается количество людей, которые могут принять участие в выборах. А президентская сторона заинтересована, чтобы людей было как можно больше. Тот закон надо было принять в целом. Его приняли махом, а теперь пытаются дочитывать… Все это из-за недоработки или халатности президентской команды…

Об этой недоработке говорили на второй день после принятия закона. Если Президент опротестовал бы эту норму тогда, в мае, то сейчас его было бы легче приводить в человеческий вид.

Опрашивала Маша Мищенко