В Луганске отметили годовщину освобождения от фашистов

14 февраля в сквере им. 9 Мая состоялся памятный митинг, посвященный 69-й годовщине освобождения Луганска от фашистско-немецких захватчиков. В мероприятии принимали участие ветераны Великой Отечественной войны, руководство города и области, депутаты всех уровней, представители различных политических партий, общественности и молодежь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганского городского совета, во время выступления на митинге народный депутат от фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ подчеркнул, что в Луганске осталось только 10 человек, участвовавших в освобождении города. «Мы должны беречь и сохранять нашу историю, не дать стереть память о войне и навязать людям другие праздники. Ведь те, кто не знает истории, не имеют будущего. Мы должны сохранить все, что было в нашей истории, и плохое и хорошее. Мы должны помнить плохое, чтобы оно никогда не повторилось, а хорошее - приумножить», - заявил он.

К братской могиле, где на памятных плитах высечены имена 455 погибших воинов-освободителей Луганска, под оружейные залпы была возложена Гирлянда Славы и цветы от Луганского городского совета, Луганской областной государственной администрации, Луганского областного совета, народных депутатов Украины, районных в городе Луганске советов, городского совета ветеранов, общественности города и молодежи. Присутствующие почтили память погибших героев минутой молчания.

В Луганске торжественные мероприятия прошли без вывешивания красного знамени Победы на административных зданиях горсовета и его исполнительных органов как этого требовали коммунисты. Красное знамя по их требованию должно было оповещать жителей и гостей Луганска о памятной дате с 14 по 18 февраля.