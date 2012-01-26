От Попова требуют не мешать реконструкции столицы

Сегодня под стенами КГГА состоялся митинг активистов партии «Молодая Украина», которые требовали от председателя столичной горгосадминистрации Александра ПОПОВА “не мешать реконструкции исторического центра Киева силами частных инвесторов”. Участники акции считают, что А.Попов должен “вмешаться в ситуацию, которая сложилась вокруг строительства жилого дома по ул. Гончара, 17-23, что находится в историческом центре столицы и принять меры, чтобы защитить компанию-застройщика ООО «Инвестиционно-строительная группа» от безосновательных судебных преследований”. Акция прошла под лозунгами «Да – современному городу, нет – аварийным трущобам», «Попов! Вы - мэр столицы, или мэр трущоб?», «Реконструировать нельзя ждать разрушения. Попов, где ставить запятую?» и тому подобное.

Как идет речь в тексте обращения «Молодой Украины» к председателю КГГА, переданному УНИАН, в Киеве “все больше обостряется проблема аварийного состояния исторического центра города”.

«В историческом центре есть целые кварталы устаревших аварийных домов, которые не только не реконструируются, но и наоборот – с каждым годом составляют все большую угрозу для жителей столицы, – отмечается в тексте обращения к председателю КГГА. – Именно таким аварийным кварталом является промежуток улицы Гончара между улицами Стритенской и Рейтарской. Эти дома не только портят внешний вид исторического центра Киева, но и несут прямую угрозу для жизни людей. Согласно данным технической экспертизы, из десяти домов прилегающего к Софии Киевской квартала по ул. Гончара, восемь не пригодны для эксплуатации, из которых три – признаны аварийными и отселены. Компания ООО «Инвестиционно-строительная группа», которая сооружает жилой дом по ул. Гончара, 17-23, взяла на себя обязательство реконструировать весь квартал и придать ему привлекательный внешний вид. Но в начале января 2012 года все строительные работы по сооружению дома были остановлены».

В тексте обращения «Молодой Украины» к А.Попову указывается, что строительные работы были остановлены на основании постановления, принятого Хозяйственным судом города Киева 15 декабря 2011 года по ходатайству прокуратуры города Киева. Поводом для вынесения решения служил иск, заявленный прокуратурой Киева в пользу Киевской городской государственной администрации к застройщику – ООО «Инвестиционно-строительная группа относительно признания незаконным решения Киевского городского совета о выделении застройщику земельных участков №17-23 по ул. Гончара в городе Киеве.

По словам заместителя председателя партии «Молодая Украина» Олега ВЕРХОВСКОГО, остановка строительства жилого дома по ул. Гончара, 17-23 и реконструкции квартала приведет к негативным последствиям для всего города в целом.

«Накануне наплыва туристов на Евро-2012, когда Киев будет под прицелом внимания целой Европы и мира, мне, киевлянину, лично стыдно, как кое-где выглядит исторический центр города, – отмечает О.Верховский. – Архитектура «Города Ярослава» должна была бы быть украшением столицы, а не его позором. Но этим вопросом власть заниматься не хочет, у нее никогда не находится денег на реконструкцию. Но главное, что они запретили делать это и частным инвесторам, очевидно, имея какие-то совсем другие планы. Судебные преследования ООО «Инвестиционно-строительная группа», которая осуществляет проект по сооружению дома по ул. Гончара,17-23 свидетельствуют о том, что кому-то не выгодно, чтобы город превращался в современную европейскую столицу».

По мнению О.Верховского, добившись в судебном порядке отмены землеотвода и лишив тем самым застройщика права на достройку дома, власть и жители исторического центра города получат не только не нужный «недострой», но и избавятся возможности реконструировать аварийный квартал, который искажает внешний вид исторического центра Киева.

«У меня создается впечатление, что реконструкция части исторического центра, запланированная застройщиком, кому-то словно кость в горле, - говорит О.Верховский. - В некоторых СМИ даже появились версии о том, что ситуацию умышленно хотят довести до катастрофы, когда аварийные дома сами начнут разрушаться, и придется полностью отселять людей. Чтобы потом за бесценок скупить землю в этом районе».

Участники акции также отмечают, что застройщик имеет все необходимые разрешения для строительства и четко придерживается законодательства, что неоднократно подтверждали суды разных инстанций, государственные экспертизы и проверки органами власти. На данном этапе в строительство уже вложено свыше 400 млн. гривен. Поэтому остановив его, КГГА рискует значительными средствами городского бюджета, которые должна была бы выплатить как компенсацию.

«Наш город должен строиться и расцветать, а не превращаться в аварийные «трущобы», – отмечает заместитель председателя «Молодой Украины». – Поэтому мы берем эту ситуацию под контроль. Мы будем пикетировать КГГА, пока столичные чиновники не решат этот вопрос в пользу киевлян, позволив последующее строительство и реконструкцию аварийного квартала по ул. Гончара».