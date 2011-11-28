Регионал просит не политизировать смерть в Донецке

Народный депутат Украины от Партии регионов Владислав ЗАБАРСКИЙ считает, что политические силы пытаются политизировать события в Донецке.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ПР,

В.ЗАБАРСКИЙ, говоря о смерти шахтера Геннадия Коноплева, призвал представителей всех политических сил воздержаться от комментариев событий в Донецке, «передергивания фактов и манипулирования общественным мнением».

По его словам, «прежде всего, необходимо признать, что произошла трагедия – смерть человека». «События в Донецке ставят перед властью очень непростой вопрос, ответ на который осложняется тем, что определенные политические силы пытаются политизировать произошедшее», – добавил он.

В.ЗАБАРСКИЙ подчеркнул, что «политизация смерти – недопустима».

Он назвал «безусловно законным и обоснованным» решение Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, поручившего Генпрокуратуре изучить обстоятельства смерти Г.Коноплева.

При этом парламентарий призвал все политические силы воздержаться от комментариев до завершения проверки, которую проведет Генеральная прокуратура.

«От себя и от Партии регионов выражаю глубокие соболезнования родным близким умершего», – сказал В.ЗАБАРСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября в Донецке работники милиции и МЧС без предупреждения демонтировали палатку, в которой с 15 ноября голодали чернобыльцы.

Во время демонтажа умер 70-летний шахтер Г.Коноплев, который был председателем ветеранской организации участников и детей войны в городе Родинское, а также членом партии «Батьківщина».

В.ЯНУКОВИЧ поручил генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ всесторонне изучить обстоятельства смерти Г.Коноплева.

Председатель Донецкой областной государственной администрации Андрей ШИШАЦКИЙ убежден, что акция чернобыльцев – это политический проект по дестабилизации обстановки в регионе.