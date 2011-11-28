Геращенко отказалась от дорогого ноутбука

Народный депутат из фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Ирина ГЕРАЩЕНКО считает аморальным в условиях экономического кризиса закупать для депутатов самые дорогие компьютеры и призывает Верховную Раду "научиться экономить в условиях кризиса".

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии И.ГЕРАЩЕНКО.

"С удивлением прочитала сегодня информацию, что ВР закупила для депутатов дорогие ноутбуки. Можно только приветствовать отказ от бумажного документооборота, поскольку ежегодно парламент тратит тонны бумаги и денег на него. И уже давно стоило подумать и об экономике, и об экологии. Но сегодня у большинства коллег-депутатов есть ноутбуки, есть планшеты, и мы спокойно можем работать на них, получив специальный код доступа к документам, сэкономив на покупке новых компьютеров. Эти деньги лучше было бы направить на социальные программы для людей", - считает И.ГЕРАЩЕНКО.

"Во всем мире власть затягивает пояса на себе, экономит на своих зарплатах и расходах на содержание органов власти, а у нас, как умышленно, продолжают злить людей, тратя деньги на неоправданно дорогое оборудование", - добавила она.

И.ГЕРАЩЕНКО намерено официально обратиться к руководству Верховной Рады с предложением отказаться от закупки дорогих компьютеров.

"Думаю, большинство депутатов имеют ноутбуки и будут работать на своих, пусть нам загрузят необходимые программы, это значительно дешевле, чем покупать новую технику. А если кому-то из коллег необходим компьютер для работы, то стоит остановиться на недорогих рабочих моделях. Не надо злить людей", - отметила она.

"Я отказываюсь от любого ноутбука и призываю коллег сделать то же самое", - просуммировала И.ГЕРАЩЕНКО.

Сегодня СМИ со ссылкой на "Вестник государственных закупок" сообщили, что Управление делами аппарата Верховной Рады по результатам тендеров заключило ряд соглашений на приобретение товаров и услуг на общую сумму 8,61 млн. грн.

В частности, ООО "КПИ-Сервис" избрано поставщиком 485 ноутбуков на общую сумму 5,49 млн. грн. Каждый компьютер стоимостью 11,3 тыс. грн. имеет установленную память не менее чем 4 Гб и диагональ монитора 23 дюйма.