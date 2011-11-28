Донецкая ОГА подставила МЧС?

Пресс-служба Донецкой обладминистрации в комментарии о вчерашних событиях в Донецке ссылается на несуществующее сообщение пресс-службы Министерства чрезвычайных ситуаций Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, 27 ноября на официальном сайте Донецкой ОГА появилось сообщение о событиях возле здания управления Пенсионного фонда, где проходила акция протеста чернобыльцев. Информационное сообщение начинается ссылкой на пресс-службу Министерства чрезвычайных ситуаций.

Между тем, такой информации на официальном веб-ресурсе министерства нет, и никогда не было. За комментарием к руководителю пресс-службы МЧС сотрудники Донецкой ОГА не обращались.

Пресс-служба МЧС расценивает подобные действия как сознательную подделку информации и попытки ввести в заблуждение представителей СМИ, и требует безотлагательно снять ссылку на несуществующее сообщение МЧС.

Как сообщал УНИАН, на сайте Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на пресс-службу МЧС Украины вчера было обнародовано сообщение о демонтаже палатки, в которой возле управления ПФУ голодают чернобыльцы.

Согласно сообщению, в воскресенье, 27 ноября, в 18.30 к зданию Управления Пенсионного фонда в Донецкой области прибыли сотрудники МЧС, чтобы демонтировать палатку, согласно постановлению исполнительной службы. Палатка была демонтирована в течение 12 минут, и отправлена на место постоянной дислокации. Сотрудники милиции обеспечивали правопорядок.

В 19.10 к врачам обратились пикетчики с просьбой оказать медицинскую помощь одному из участников акции. В автомобиле скорой помощи, дежурившем возле управления Пенсионного фонда, 70-летнему мужчине стали оказывать помощь.

В это время пикетчики окружили автомобиль скорой помощи, и не давали ему выехать с места, где проводился пикет. Сотрудникам милиции пришлось организовать так называемый «живой коридор», чтобы обеспечить транспортировку человека. К сожалению, в машине скорой помощи мужчина умер.

«70-летний житель Родинского Геннадий Иванович Коноплев 26 ноября обращался в 12.30 за помощью к медикам, которые дежурили возле управления Пенсионного фонда, по поводу боли в груди, о чем была сделана соответствующая запись в журнале. Мужчине поставили диагноз «ишемическая болезнь сердца с признаками стенокардии» и предложили госпитализацию. От госпитализации пожилой человек отказался», - сказано в сообщении.