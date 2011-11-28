ГПУ хочет видеть Галицкого за решеткой

Генеральная прокуратура Украины внесла в суд представление на избрание директору Государственной службы занятости Владимиру ГАЛИЦКОМУ меры пресечения в виде ареста.

Об этом УНИАН сообщил источник в ГПУ.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, сотрудники СБУ 26 ноября арестовали директора Государственной службы занятости В.ГАЛИЦКОГО и четырех чиновников ведомства.

Они подозреваются во взяточничестве и злоупотреблениях с бюджетными средствами

Во время обысков в нескольких банковских ячейках, которые принадлежали задержанным, были найдены валютные ценности на общую сумму 7,5 млн. дол., большое количество золотых часов и драгоценных камней.

В.ГАЛИЦКИЙ возглавлял госслужбу занятости с мая 2003 по апрель 2005 года и с августа 2006 года до нынешнего времени. Последнее место работы перед госслужбой - директор департамента инвестиционного развития «Энергоатом».

Параллельно с руководством Государственным центром занятости В.ГАЛИЦКИЙ является руководителем исполнительной дирекции Фонда государственного социального страхования Украины по безработице. Бюджет фонда в 2010 году составлял 7,3 млрд. грн.