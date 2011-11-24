Янукович предлагает создать в СБУ еще одно подразделение

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно структуры и порядка учета кадров Службы безопасности Украины".

Об этом сообщается на сайте парламента.

Данным законопроектом предусматривается совершенствование структуры СБУ путем создания подразделения контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности.

Как отмечено в объяснительной записке к законопроекту, это “должно способствовать концентрации сил и средств, оптимизации управленческой деятельности в решении задач по защите законных интересов государства и прав граждан в информационной сфере от разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб, противоправных посягательств организаций, групп и лиц, а также законодательному урегулированию вопроса порядка учета кадров Службы безопасности Украины”.

Кроме того, в законопроекте предусматривается, что порядок учета кадров СБУ утверждается председателем СБУ.