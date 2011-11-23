Глава Союза чернобыльцев уверяет, что Азаров проблемы решил

Постановление о повышении пенсии ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, которую принял в среду Кабмин, конструктивное и решает проблему.

Об этом рассказал президент Всеукраинской общественной организации инвалидов "Союз Чернобыль Украины" Юрий Андреев, сообщает Укрправда со ссылкой на Gazeta.ua.

"Все основные пункты меморандума, который я подписал с Азаровым, выполнены. По принципам, заложенным в этом постановлении, "Союз" боролся с 2005 года. Все чернобыльцы будут получать по четыре с половиной-пять тысяч", - отметил он.

"Другое дело, что сегодня мне позвонил один из голодающих в Донецке. Я рассчитал его пенсию - он будет получать четыре с половиной-пять тысяч. Он: "Как я буду жить после восьми тысяч на четыре с половиной?". Мне стыдно, что в "Союзе" появились такие "рвачи". Решения судов нужно выполнять, но не за счет других чернобыльцев", - заявил президент организации.

Андреев считает, что от этого постановления пострадают только судьи-коррупционеры и адвокатские конторы.

"Они недополучат миллиарды. Ведь по судебным решениям получали только "избранные": те, кто мог заплатить судьям и адвокатам. Им отходило две трети от того, что выиграли в суде. Теперь эта стройная система судебной коррупции ломается. Людям станет не нужно подавать в суд", - уверен он.

Как известно, что в среду, 23 ноября, вице-премьер, министр социальной политики Сергей Тигипко заявил, что Кабмином принято постановление, согласно которому пенсии пострадавшим от чернобыльской катастрофы существенно увеличиваются.