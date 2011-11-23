Экс-чиновника одесской мэрии объявили в международный розыск

Экс-начальник Представительства по управлению коммунальной собственностью Одесского горсовета Эдуард СМОЛЯР, который является главным фигурантом дела по якобы незаконной продаже ряда объектов коммунальный собственности, объявлен прокуратурой Одесской области в международный розыск.

Как сообщил УНИАН заместитель прокурора Одесской области Михаил ЧЕРНЫЙ, в октябре Э.СМОЛЯР был освобожден судом из СИЗО, где с ним в течение 4 месяцев проводились следственные действия. Позже его адвокат сообщил, что подзащитный выехал за пределы Украины на лечение. А это является нарушением условия избранной судом меры пресечения.

Напомним, 16 июня текущего года экс-чиновника мэрии Э.СМОЛЯРА пригласили в облпрокуратуру в качестве свидетеля по одному из расследуемых дел, где он был задержан в качестве подозреваемого по делу.

14 октября Э.СМОЛЯР, подозреваемый в завладении коммунальным имуществом путем злоупотребления служебным положением, был освобожден из СИЗО Апелляционным судом Одесской области под залог.

Суд посчитал четыре месяца, которые Э.СМОЛЯР провел в СИЗО, достаточным сроком для того, чтобы органы следствия могли собрать все необходимые доказательства его вины.

Ранее, а именно 1 сентября, решением Приморского райсуда Одессы был освобожден из СИЗО под подписку о невыезде М.БОЛДИН – второй фигурант по делу, возбужденному прокуратурой по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Пресс-служба облпрокуратуры обнародовала заявление, что взятие под стражу М.БОЛДИНА мотивируется расследованием «уголовного дела по факту завладения коммунальным имуществом бывшими должностными лицами Одесского горсовета. В частности, следователи подозревают М.БОЛДИНА «в соучастии в незаконном завладении 23 объектами коммунальной собственности, расположенными в историческом центре Одессы, чем нанесен материальный ущерб территориальной общине на сумму свыше 37 млн. грн.».

2 ноября адвокат М.БОЛДИНА – Сергей МАКОВЕЦИЙ заявил в интервью УНИАН что, в том случае, «если подтвердится факт выезда за пределы Одессы для лечения Э.СМОЛЯРА, следствию вряд ли удастся установить истину» по расследуемому уголовному делу. Поскольку не будет возможности «получать от главного фигуранта Э.СМОЛЯРА необходимые сведения, а также проводить следственные действия» по этому делу.

Согласно сообщениям некоторых СМИ, Э.Смоляр выехал на лечение в Израиль.