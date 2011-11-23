Герман считает оскорблением памяти жертв Голодомора КВН в Херсоне

Советник Президента Украины, руководитель главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Анна ГЕРМАН считает оскорблением памяти жертв Голодомора проведение в Херсоне полуфинала региональной лиги КВН, запланированного на 26 ноября.

«Я разговаривала с исполняющим обязанности председателя Херсонской областной государственной администрации Вячеславом БИЛЫМ (председатель находится в отпуске), - сказала в интервью УНИАН А.ГЕРМАН. – Попросила его взвесить и перенести это событие (полуфинал КВН. – УНИАН) на другую дату. Он выразил понимание и пообещал, что сделает для этого все возможное и проинформирует Администрацию Президента».

Как сообщал УНИАН, в Херсоне в день памяти жертв Голодомора запланирован полуфинал региональной лиги КВН, в городе расклеены соответствующие афиши. Ранее начальник управления семьи, молодежи и спорта Херсонской ОГА Олег КРАВЕЦ заявлял, что отменить полуфинал КВН невозможно, поскольку в играх принимают участие команды из других городов, и уже решен вопрос с их приездом и поселением. Также, по его словам, этот полуфинал КВН проводится в рамках выполнения областной программы "Молодежь Херсона" и финансируется из областного бюджета.

26 ноября в Украине ежегодно в соответствии с Указом Президента Украины от 26.11.1998 г. отмечается День памяти жертв Голодомора. В этот день, согласно нескольким указам Президента и соответствующему Закону Украины ограничиваются массовые развлекательные мероприятия, вносятся изменения в расписание вещания каналов и радиостанций, а отдельные развлекательные телеканалы даже прекращают вещание.