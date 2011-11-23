Министерство иностранных дел Украины не имеет информации о визите Президента Виктора ЯНУКОВИЧА в Москву 19 декабря.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор Информационного департамента МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

Отвечая на вопрос, владеет ли МИД информацией относительно данного визита, О.ВОЛОШИН сказал: «У нас никакой информации нет».

Он отметил, что на данный момент внешнеполитическое ведомство продолжает заниматься подготовкой саммита Украина-ЕС, который должен состояться 19 декабря в Киеве.

По словам О.ВОЛОШИНА, в данное время МИД не готовит никаких зарубежных визитов Президента на 19 декабря.

Как сообщал УНИАН, некоторые СМИ с ссылкой на источник в секретариате Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) сообщили, что В.ЯНУКОВИЧ примет участие в 32-м заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС, который состоится 19 декабря в Москве.

В ЕврАзЭС УНИАН заявили, что не распространяли информацию об участии Президента Украины в 32-м заседании Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества 19 декабря в Москве.