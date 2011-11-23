Почему из-за угрозы теракта в Донецке не отменили футбольный матч?

Силовой ликвидации палаточного городка чернобыльцев, проводящих голодовку у здания облуправления Пенсинного фонда в Донецке, не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

«Я не думаю, чтобы он (силовая ликвидация – УНИАН) может быть, что он будет», - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

При этом он подчеркнул, что горсовет «не преследовал цель ни в коей мере помешать или каким-то образом убрать чернобыльцев и прекратить их акции».

«Наша цель - максимально обезопасить и обеспечить спокойствие в городе», - заверил мэр.

Отвечая на вопрос, почему в условиях угрозы совершения в Донецке теракта судом запрещена акция чернобыльцев, но не отменяется матч Лиги чемпионов «Шахтер» - «Порту», А.ЛУКЬЯНЧЕНКО ответил: «Оценку даю не я».

«Я действовал на основании тех документов, которые официально поступили на имя городского совета и исполкома», - заключил мэр Донецка.

Как сообщал УНИАН, чернобыльцы в Донецке голодают с 15 ноября, требуя выплаты им законных пенсий в полном объеме и встречи с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ.

Сегодня ночью Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск Донецкого горсовета о запрете акции протеста-голодовки ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС возле здания областного управления Пенсионного фонда из-за угрозы теракта.

Представитель инициативной группы заявил, что участники акции не покинут палаточный городок, несмотря на запрет суда. По его словам, к акции уже присоединились около 300 человек.