Общественный консорциум призывает Януковича ветировать закон о выборах

В Общественном консорциуме избирательных инициатив призывают Президента инициировать пересмотр неконституционных норм нового закона о выборах.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Общественного консорциума избирательных инициатив, в состав которого вошли Комитет избирателей Украины, Гражданская сеть ОПОРА, Украинский независимый центр политических исследований и Лаборатория законодательных инициатив.

В частности, общественные организации выражают обеспокоенность сущностью недавнего компромисса власти и оппозиции относительно нового закона о выборах народных депутатов. Они считают, что в результате поспешного голосования за новые правила проведения избирательной кампании 366 народных депутатов одобрили откровенно неконституционное положение о возможности одновременного баллотирования в парламент в одномандатном и общегосударственном округе по смешанной системе.

Консорциум напоминает, что Конституционный Суд признал аналогичное положение неконституционным еще в 1998 году. По их убеждению, принятый закон является опасным сигналом для общества о допустимости нарушения Конституции ради временного политического компромисса.

Кроме того, в результате поспешного принятия закона ряд его положений оказались взаимно противоречивыми, что может осложнить организацию будущих выборов. Поэтому Общественный консорциум избирательных инициатив открыто обращается к Президенту как гаранту Конституции и инициатору реформирования избирательного законодательства с требованием инициировать пересмотр дискуссионных, неконституционных и несогласованных норм с целью приведения их в соответствие с Основным Законом, устранения возможных противоречий в их применении и обеспечения надлежащей подготовки и проведения выборов.

В целом, замечают общественные организации, «принятый закон улучшает значительное количество процедурных положений законопроекта, внесенного группой народных депутатов во главе с Александром ЕФРЕМОВЫМ».

По убеждению консорциума, соответствующие нововведения, при условии их надлежащего воплощения в жизнь, могут способствовать проведению выборов 2012 года в соответствии с общепризнанными стандартами. Однако при отсутствии соответствующей политической воли, а также в случае использования административного ресурса результаты волеизъявления не будут защищены от манипуляций.

«Смешанная избирательная система, по которой будет формироваться будущий парламент - весьма весомый коррупциогенный фактор риска для будущих парламентских выборов: сохранение закрытых списков в пропорциональной составляющей системы не будет способствовать развитию внутрипартийной демократии, а результаты выборов в одномандатных округах могут стать объектом незаконного влияния и манипуляций», - говорится в заявлении.

Общественные организации выражают сожаление по поводу того, что по результатам политических договоренностей не был снижен 5% избирательный барьер, который существенно будет тормозить обновление состава парламента и может привести к потере значительного количества голосов избирателей.

Общественный консорциум избирательных инициатив напоминает, что основными целями реформы была кодификация и усовершенствование избирательного законодательства. Однако, по мнению организаций - участниц Консорциума, задекларированные Президентом цели пока не были достигнуты.