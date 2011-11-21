Пенитенциарная служба: Тимошенко не так уж и беспомощна

Информация о беспомощном состоянии экс-премьера Юлии Тимошенко является искаженной и не соответствует действительности.

Об этом сообщает пресс-службаГосударственной пенитенциарной службы Украины.

"Учитывая предоставленные Юлией ТИМОШЕНКО жалобы на состояние здоровья руководство Киевского СИЗО постоянно (с сохранением конфиденциальности) пытается оказать квалифицированную медицинскую помощь (в том числе с участием ее личного врача и медицинской сестры). Но, несмотря на это, она систематически отказывается от проведения предложенных обследований, в том числе лабораторных и инструментальных, что нарушает порядок получения медицинской помощи лицами, взятыми под стражу ", - отмечается в сообщении.

Там также сказано, что по результатам последнего медицинского обследования комиссии МОЗ Юлии ТИМОШЕНКО позволили общаться с органами следствия в пределах СИЗО.

Кроме того, добавляют в Госслужбе, следственные действия в отношении заключенной Ю. Тимошенко осуществляются в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством и Законом Украины «О предварительном заключении».

"Более того в период 15-18 ноября Юлия Тимошенко по собственной инициативе обращались к администрации СИЗО и предлагала ознакомить ее с определенными протоколами", - подчеркивают там.