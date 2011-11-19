Экс-посол Германии: в украинской политике доминируют воры в законе

В Украине существуют два понятия, которые в Западной Европе неизвестны: «это телефонное правосудие и воры в законе», сказал в интервью Deutsche Welle бывший посол Германии в Украине Дитмар Штюдеманн, пишет Зеркало недели.

«Доминирование этих явлений в украинской политике является следствием недееспособности политических элит Украины, начиная с обретения ею независимости. Это не является изобретением тех, кто находится у власти сегодня. Но сегодняшняя власть не прилагает достаточных усилий, чтобы это изменить», - добавил экс-посол.

Вместе с тем он считает, что полная изоляция президента Виктора Януковича от цивилизованного мира может навредить украинскому народу.

«Изоляция Януковича неизбежно привела бы к изоляции Украины. Это роковая постановка вопроса. Мне бы хотелось, чтобы сторонам удалось найти общий язык на запланированном на декабрь саммите Украина — ЕС. Я убежден, что целая нация не может становиться заложником одного руководителя. Мы видим, чем это может закончиться на примере Беларуси, хотя пока эти две страны не стоит сравнивать. Я призываю украинское руководство найти способ взаимопонимания с западными партнерами. Украинцы хотят сближения с Евросоюзом и заслуживают этого. Украина — это исторически европейская страна. Но называться таковой она может только, если в ней будут действовать демократические принципы», — сказал он.

В то же время Д.Штюдеманн считает маловероятным приезд в Киев на саммит Украина — ЕС руководителей Евросоюза, пока лидер украинской оппозиции Юлия Тимошенко находится в тюрьме.

«Нам, европейцам, такое представить просто невозможно. Это не соответствовало бы ни демократическим традициям, ни базовым демократическим принципам. Надо сказать четко: украинская сторона должна действовать. Ведь саммит имеет смысл только в том случае, если он пройдет на самом высоком уровне. На это он и саммит. Нет смысла проводить такие мероприятия на уровне лиц второго или третьего звена», — подчеркнул экс-посол.

«Моей фантазии не хватает, чтобы представить себе, что это подписание (соглашения об ассоциации) пройдет без какого принципиального решения по делу Тимошенко, а также в вопросе обеспечения верховенства права в целом», — сказал Д.Штюдеманн.