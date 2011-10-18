Круглый стол «Спасет ли Украина Европу от продовольственного кризиса?»
В четверг, 20 октября, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Спасет ли Украина Европу от продовольственного кризиса?».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Стоит ли мир на пороге продовольственного кризиса?
2. Какова возможная роль Украины в продовольственной безопасности ЕС?
3. Оценка сельскохозяйственного потенциала Украины.
4. Последствия земельной реформы.
Участники круглого стола:
1. Жан-Жак ЭРВЕ – советник Правления по вопросам сельского хозяйства банка Credit Agricole Вank.
2. Борис БЕРЕНШТЕЙН – председатель Ассоциации «Союз бирж Украины».
3. Геннадий НОВИКОВ – председатель Аграрного союза Украины.
4. Виктор МАТЧУК – «Наша Украина».
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Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).