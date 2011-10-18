Круглый стол «Спасет ли Украина Европу от продовольственного кризиса?»

В четверг, 20 октября, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Спасет ли Украина Европу от продовольственного кризиса?». Организатор круглого стола – Институт Горшенина. Вопросы, вынесенные на обсуждение: 1. Стоит ли мир на пороге продовольственного кризиса? 2. Какова возможная роль Украины в продовольственной безопасности ЕС? 3. Оценка сельскохозяйственного потенциала Украины. 4. Последствия земельной реформы. Участники круглого стола: 1. Жан-Жак ЭРВЕ – советник Правления по вопросам сельского хозяйства банка Credit Agricole Вank. 2. Борис БЕРЕНШТЕЙН – председатель Ассоциации «Союз бирж Украины». 3. Геннадий НОВИКОВ – председатель Аграрного союза Украины. 4. Виктор МАТЧУК – «Наша Украина». Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62. Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).

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