Круглый стол «Спасет ли Украина Европу от продовольственного кризиса?»

14:05, 18 октября 2011
Политика
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В четверг, 20 октября, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Спасет ли Украина Европу от продовольственного кризиса?».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Стоит ли мир на пороге продовольственного кризиса?

2. Какова возможная роль Украины в продовольственной безопасности ЕС?

3. Оценка сельскохозяйственного потенциала Украины.

4. Последствия земельной реформы.

Участники круглого стола:

1. Жан-Жак ЭРВЕ – советник Правления по вопросам сельского хозяйства банка Credit Agricole Вank.

2. Борис БЕРЕНШТЕЙН – председатель Ассоциации «Союз бирж Украины».

3. Геннадий НОВИКОВ – председатель Аграрного союза Украины.

4. Виктор МАТЧУК – «Наша Украина».

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).

 

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