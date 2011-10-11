Большинство журналистов не пропускают даже во двор Печерского суда

По состоянию на 8.20 большинство представителей СМИ не могут попасть не только в помещение Печерского райсуда Киева, но даже во двор суда.

Как передает корреспондент УНИАН, представители спецподразделения МВД «Беркут» заблокировали все входы во двор Печерского райсуда, где сегодня в 9.00 судья Родион КИРЕЕВ начнет зачитывать приговор по делу о превышении экс-премьером Юлией ТИМОШЕНКО полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году.

На все вопросы журналистов, когда их будут пропускать на заседание суда, сотрудники правоохранительных органов отмалчиваются.

Сейчас журналисты пытаются обойти все границы, однако им препятствуют сотрудники милиции.

Во двор Печерского райсуда не пропускают и народных депутатов.

Вдоль Крещатика рядом с судом стоят автобусы с милицией.