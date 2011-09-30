Делегация Беларуси покинула саммит в Варшаве

Делегация Беларуси покинула Саммит программы «Восточное партнерство», завершающийся сегодня в Варшаве, передает Радио «Свобода».

Ранее МИД Беларуси распространил заявление, в котором говорится о «дискриминации» по отношению к Минску, проявленной организаторами саммита – в частности, о том, что руководителю белорусской делегации не позволили участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных программой встречи.

Белорусскую делегацию возглавлял посол в Польше Виктор ГАЙСЕНОК.

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО не был приглашен на саммит – ему запрещен въезд в страны ЕС в связи с преследованиями оппозиционных активистов.

Минск отказался направить на встречу главу своего МИД Сергея Мартынова, приглашение которому направили организаторы саммита.