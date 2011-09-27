Прокурор записала Тимошенко в ряды «опаснейших преступников»

В Печерском районном суде Киева судебные дебаты по делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО начались с речи стороны обвинения - прокурора Лилии ФРОЛОВОЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, Л.ФРОЛОВА начала свою речь с замечания, что «преступления, совершенные высшими должностными лицами государства, определяются одним из опаснейших видов преступности».

«Это зло, которое подрывает доверие к государству, разрушает социальный мир, общественную стабильность и наносит вред государственной безопасности», - сказала Л.ФРОЛОВА.

По ее словам, такие преступления рассматриваются первоочередными приоритетами для прокуроров и всех органов власти.

«Ведь от успешности этой борьбы полностью зависит успешность внутренней и внешней политики Украины», - убеждена она.

При этом Л.ФРОЛОВА обратила внимание на то, что аналогичные преступления имеют место даже в наиболее развитых странах.

«Так, например, в Германии в конце 90-х годов имел место громкий скандал с финансовыми злоупотреблениями бывшего канцлера ФРГ Гельмута КОЛЯ, а в Италии в 1992-1994 годах в Милане проведено расследование уголовного дела в отношении премьер-министра Италии Беттино Кракси, который был осужден к трем годам заключения», - сказала Л.ФРОЛОВА.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО попыталась прервать выступление прокурора вопросом, какое отношение эта информация имеет к ее делу. Но председательствующий по делу Родион КИРЕЕВ расценил вопрос экс-премьера как нарушение порядка в судебном зале и сделал ей замечание.

«Тогда объясните, пожалуйста, какое отношение к делу имеет пиар-работа, которую здесь делает ставленник мафии? Следите за тем, что делает представитель прокуратуры, если вы следите за соблюдением порядка», - обратилась Ю.ТИМОШЕНКО к судье.

Л.ФРОЛОВА продолжила свою речь, отметив, что при таком количестве громких дел в отношении высокопоставленных должностных лиц в европейских странах никто не обвинял следователей в политических репрессиях.

После этих слов присутствующие в зале народные депутаты стали гудеть, но спустя некоторое время Р.КИРЕЕВ снова сделал замечание присутствующим в зале, и Л.ФРОЛОВА продолжила свое выступление по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.